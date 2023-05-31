غياب رونالدو.. تشكيل النصر لمواجهة الفتح بالدوري السعودي

أعلن دينكو يليتشيتش المدير الفني المؤقت لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ويستضيف النصر، اليوم الأربعاء، نظيره الفتح بملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل النصر، غياب كريستيانو رونالدو قائد الفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها بعد مباراة الاتفاق في الجولة الماضية.

وحسم اتحاد جدة، لقب بطولة الموسم الجاري 2022-2023 من الدوري السعودي، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: أوجستين روسي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - الفارو - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم – عبد الله الخيبري – لويز جوستافو - عبد العزيز العليوه

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – عبدالرحمن غريب.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 64 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز السادس بـ43 نقطة.