"الوطني الفلسطيني": تحويل الاحتلال الإسرائيلي قلعة القدس إلى «قلعة داود» إجراء باطل ولا شرعية له

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن تحويل حكومة اليمين الإسرائيلية قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى متحف "قلعة داود"، هو إجراء باطل ومُخالف لجميع القرارات الدولية وليس له شرعية.

وبين، المجلس في بيان صادر عن رئاسته، أن قلعة "القدس" التي تقع قرب منطقة باب الخليل في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومسجدها جزء لا يتجزأ من الأوقاف والمعالم التاريخية الإسلامية الحضارية لمدينة القدس، ومعلم من معالم عروبتها وإسلاميتها.

ودعا المجلس المجتمع الدولي ومنظمة "اليونسكو" إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف حكومة اليمين العنصرية عن محاولاتهم العبث وتزوير الحقائق التاريخية والقيام بدورهم بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات في حضارة وثقافة ومعالم مدينة القدس الموثقة ضمن التراث العالمي في اليونسكو.