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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. البنك الأهلي يتقدم بثنائية على الداخلية في الشوط الأول

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
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تقدم فريق البنك الأهلي بهدفين دون رد علي نظيرة الداخلية في الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 30، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح أهداف اللقاء لفريق البنك الأهلي اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 22، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب أسامة فيصل في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول.


بدأ البنك الأهلي اللقاء  بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _  أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم  _ عاصم صلاح  _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد.

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