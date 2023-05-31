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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يترأس صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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ترأس منذ قليل قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة لمصر بكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة.


وكان قد وصل قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الي كنيسة ابي سرجة بمصر القديمة لحضور احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة ارض مصر.

 

وعقب وصل قداسته دقت اجراس الكنائس تعبيرا عن سعادة وفرح شعب الكنيسة لحضور البابا تواضروس الثاني، والتقط قداسته عدة صور تذكارية مع شعب مصر القديمة.

وشارك في الاحتفالية محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وعدد من قيادات الدولة والسياسين والبرلمانين.

ومن المقرر أن يتراس قداسه البابا تواضروس صباح غدا الخميس قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي. 

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة لمصر كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة