رئيس الوزراء النيبالي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند

بدأ رئيس الوزراء النيبالى «بوشبا كمال داهال» اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الهند تستغرق 4 أيام.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجتشى في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن أن رئيس الوزراء النيبالى قوبل بترحاب حار من الوزيرة الهندية "ميناكاشى ليخى" التي كانت في استقباله لدى وصوله إلى مطار نيودلهي، وذلك في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ توليه مهام منصبه.

وقال المتحدث "إن هذه الزيارة ستعطى دفعة جديدة للعلاقات الوثيقة والفريدة التي تربط بين الهند ونيبال"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء النيبالى سيزور الرئيسة الهندية دروبادى مورمو ونائب الرئيسة جاجديب ذانخار، وذلك بالإضافة إلى الوفاء بارتباطات رسمية أخرى.

يشار إلى أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد ذكرت في معرض بيان أصدرته في وقت سابق أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الزيارات المنتظمة على مستوى رفيع بين البلدين، وأنها تبرهن على الأهمية التي يوليها الجانبان لتسريع الشراكة الثنائية وتدعيم العلاقات التي تعززت بدرجة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية في كافة مجالات التعاون، وأنها ستساعد على دعم سياسة حسن الجوار التي تحظى بالأولوية لدى الحكومة الهندية.