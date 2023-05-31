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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زفاف ولي عهد الأردن.. الملك عبدالله يقيم مأدبة عشاء للضيوف

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، حيث يقيم فيها مأدبة عشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، يعرف العشاء في هذه المناسبات باسم "القرا" الذي يقدم فيه المنسف؛ وهو الطبق التقليدي الأشهر في الأردن.

و"القرا" وليمة العرس جزء من التقاليد الأردنية الأصيلة التي تعكس صفات الشخصية الأردنية كالكرم وحسن الضيافة.

ووفقا لقناة "المملكة" الأردنية، حضر الحفل قرابة 4 آلاف مدعو بينهم فعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية وعدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من عاملين ومتقاعدين.

يتخلل الحفل عروض ثقافية وموسيقية مستوحاة من التراث الأردني وسط تقديم عمل فني مشترك لفنانين أردنيين، وعرض للمشاة الصامتة وإلقاء الشعر النبطي والعزف على العود.

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