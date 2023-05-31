نهائي الدوري الأوروبي.. إشبيلية يتحدى مورينيو على كسر سلسلة التتويجات القارية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، إلى ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، حينما تنطلق صافرة بدء مباراة إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

يدخل روما المباراة بقيادة مدربه المخضرم، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يخوض سادس نهائي بطولة قارية في مسيرته كمدرب، وللمرة الثانية على التوالي مع فريق الذئاب، بعدما خاض معه نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي العام الماضي.

وتحمل المباراة النهائية من اليوروباليج، تحديًا خاصًا بين مورينيو وإشبيلية، في كسر سلسلة التتويجات القارية.

المدير الفني لفريق روما، خاض من قبل 5 نهائيات أوروبية في البطولات المختلفة، لكن الطريف أنه حقق اللقب في جميع النهائيات الخمس السابقة، حيث توج بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 2002-2003، حينما فاز مع بورتو البرتغالي على سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 3-2، وحصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2004 مع بورتو بفوزه على موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة، كما عاد مجددًا وحقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان عام 2010، بالفوز على بايرن ميونخ الألماني في النهائي بثنائية الأرجنتيني دييجو ميليتو، وفي عام 2017 توج ببطولة الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي على حساب أياكس أمستردام الهولندي، بكتيبة لاعبين مصابين من الشياطين الحمر، وفي عام 2022، حصل على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة منذ استحداثها، بالفوز على فينورد بهدف دون رد.

مورينيو

في المقابل، يواجه مورينيو الليلة، فريقًا صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب، حيث خاض الفريق الأندلسي 6 نهائيات بالبطولة ذاتها، وفاز بها جميعًا أعوام 2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020.

إشبيلية

ليواجه إشبيلية، مورينيو، وكل منهما فاز بجميع النهائيات الأوروبية بواقع 5 ضد 6، ليتأكد الليلة أن أحدهما سيكسر سلسلة الفوز في المباريات النهائية بالبطولات القارية، في مواجهة نارية بين روما بقيادة الاستثنائي مورينيو الحاصل على جميع البطولات في القارة العجوز، وإشبيلية أكثر المتوجين بلقب بطولة الدوري الأوروبي، التي يحلم كل فريق منهما بالحصول عليها لتضمن له التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بحسب لائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».