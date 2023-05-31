"مجاهد" يكشف تفاصيل تطوير التعليم الفني للعمل برواتب مجزية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن التعليم الفني أصبح يملك فرصا كبيرة أمام طلاب المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية التطبيقية التي تخدم مهن صناعية وزراعية وفندقية.



وأوضح “مجاهد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك حوالي 50 مدرسة فنية تطبيقية على مستوى الجمهورية بالشراكة مع رجال أعمال.



وأشار إلى أن هناك أيضا مدارس دولية لتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاءها بمعونة أمريكية فضلا عن تطوير مناهج المدارس الفنية الحالية، مضيفا أن عدد المدارس الفنية 900 مدرسة وسيتم زيادتها إلى 1200 مدرسة في العام الدراسي المقبل.



وأكد أن وزارة التعليم جادة في إكساب الطلاب المهارة وتأهيليهم لسوق العمل، لافتا إلى أن بعض الطلاب تخرجوا ويعملون حاليا في مصانع المستثمرين برواتب مجزية.

