الزمالك يستأنف تدريباته للقاء الاتحاد في الدوري غدًا

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الخميس، تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك استعدادا للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثلاثون لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء، لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.