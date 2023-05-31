دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الوداد تطير إلى القاهرة لمواجهة الأهلي .. صور

غادرت بعثة نادي الوداد المغربي مطار محمد الخامس في الدار البيضاء متوجه إلى القاهرة منذ قليل على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يترأس بعثة الفريق المغربي، سعيد الناصري رئيس نادى الوداد، وتتكون البعثة من 70 فردًا، بما فيهم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة.

وقررت إدارة النادي الأهلي بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي “كاف” تخصيص 1000 تذكرة لجماهير الوداد المغربي وفقا للعدد المحدد مسبقا، وفي حالة زيادة أعداد الجماهير سيكون هناك زيادة لأعداد جماهير الوداد.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي يوم 11 يونيو المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء لحسم اللقب القاري.