تنفيذي كفرالشيخ يقرر إطلاق أسماء شهداء على مدارس

الأربعاء 31/مايو/2023 - 07:32 م

ناقش، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب، اللواء سعيد عماره، والسيد شمس الدين، ومحمد فوزي الرفاعي، والدكتورة مها عبدالعاطي، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والعميد الدكتور أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب .



وافق المجلس على، إطلاق اسم الشهيد محمد عوض عبدالفتاح، على مدرسة ابراهيم الدسوقى للتعليم التابعة لإدارة مطوبس التعليمية للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس، ووافق على إنشاء سجل مدنى فى المبنى القديم للوحدة المحلية لكفر مجر بمركز دسوق، وذلك لخدمة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات المنظمة لذلك.



ووافق أيضا على إطلاق إسم الشهيد النقيب احمد ياسر توفيق، الضابط بمديرية أمن كفرالشيخ، سابقاً على مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة سيدى سالم بمركز سيدى سالم، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد عطية المرسى غازى، على مدرسة الجزار للتعليم الاساسي التابعة لادارة بيلا التعليمية الوحدة المحلية لقرية ابو بدوى مركز بيلا.



كما وافق على تغيير اسم مدرسة تعليم أساسى إلى منشية الزعفران تعليم اساسى التابعة لإدارة الحامول التعليمية الوحدة المحلية لقرية الزعفران لمركز ومدينة الحامول، ووافق على إطلاق اسم الشهيد صلاح محروس يوسف حجر، على مدرسة الفصل الواحد بقرية منية الأشراف مركز فوه التابعة لإدارة فوه التعليمية.



ووافق المجلس التنفيذى، على إنشاء وحدة عبدالمحسن نافع الصحية ليصبح إنشاء مركز طبى بمطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، ووافق على تخصيص مساحة 100م2، لإقامة مكتب بريد بقرية العلامية بمركز بيلا.



كما وافق على تخصيص مساحة 393م2 بناحية عزبة راشد والصاوى التابعين للوحدة المحلية لقرية سنديون مركز فوه لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، ووافق على تخصيص مساحة.