نيابة المقطم تواصل التحقيق في واقعة النصب علي صبرى عبدالمنعم

تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة تعرض الفنان صبري عبدالمنعم، للنصب.

كشفت تحقيقات النيابة أن الشركة المشكو في حقها ليس لديها أية حسابات بنكية، وعلي ذلك قررت النيابة عرض الشيك محل الواقعة علي خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان مزور، وأمرت بالاستعلام عن الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين.



وأمرت النيابة في وقت سابق باستدعاء مالك الشقة الحالى، الذي اشتراها من صاحبة الشركة المتهمة الأولى، لسماع أقواله .

وكشفت التحقيقات أن مالك الشقة الحالي يعمل "محامي"، يدعي أبو الفتوح، وأمرت النيابة باستدعائه لبيان مدى علاقته بواقعة النصب، وما إذ كان متورطًا فيها، أو تم النصب عليه أيضا .

كانت النيابة قد أمرت بحبس صاحبة الشركة وآخرين، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء علي أموال بدون وجه حق، وطلبت تحريات المباحث.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه نيفين. ع، وعبدالمنعم. ط، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وكشفت التحريات أن الأولى هي ممثلة الشركة، حيث حررت له شيكًا بنكيًا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.