البابا تواضروس: المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، وأن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.

ودعا البابا تواضروس خلال كلمته التي القاها منذ قليل بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى احتفالية كنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، لمصر وشعبها أن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.

ومن المقرر أيضا أن يترأس قداسة البابا تواضروس صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر من كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وذلك غدا الخميس.