تنفيذى كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب، اللواء سعيد عماره، وشمس الدين، ومحمد فوزي الرفاعي، والدكتورة مني عبدالعاطي، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والعميد الدكتور أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.



ووافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 400 م2 الواقعة بحوض داير الناحية أمان جمعية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش، قلين لإقامة محطة صرف صحى.



كما وافق المجلس على تجديد عقد إيجار بدروم عمارة المشتل المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمساحة 523م2 المستغل حضانة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مع إضافة الأنشطة التي تخدم لغرض بما لا يضر بسلامة المبنى وقاطنيه، كما وافق على اتخاذ الإجراءات لتغيير وتسكين وقطعة الأرض ناحية الغباشى مركز البرلس بلطيم الى أملاك دولة خاصة.

كما وافق على تجديد قرارات التخصيص الخاصة بـ8 مكاتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مطوبس، مكتب بريد الجزيرة الخضراء، مكتب بريد بقرية البصراط، ومكتب لاقامة برية قرية الروس، ومكتب بريد بقرية الدقاينة، ومكتب بريد السيد البدوي، ومكتب بريد الروضة، ومكتب بريد القني، ومكتب بريد بقرية ابيانه.



كما وافق على إطلاق اسم الشهيد محمد عوض عبدالفتاح، على مدرسة ابراهيم الدسوقى للتعليم التابعة لإدارة مطوبس التعليمية للوحدة المحلية.