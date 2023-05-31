محافظ مطروح يهنئ الإعلاميين بعيدهم.. صور

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على تقديم التهنئة لجميع الإعلاميين بالمحافظة؛ بمناسبة عيد الإعلاميين احتفالا بذكرى انطلاق بث الإذاعة المصرية في ٣١ مايو عام ١٩٣٤، وكذلك الذكرى الثانية والثلاثون لإنشاء إذاعة مطروح الإقليمية وذلك بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومدير عام إذاعة مطروح الإقليمية، وعدد من العاملين بها، ومديرو مكاتب الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، ومراسلو عدد من القنوات التلفزيونية، وكذلك عدد من مسئولي صفحات التواصل الاجتماعي وشباب المحافظة.



ووجه محافظ مطروح التهنئة لهم جميعا مؤكدا على دور الإعلام في دعم خطوات التنمية والخدمية كمرآة للمجتمع ونقل نبض الشارع وقناة التواصل الفاعلة بين المواطن والجهاز التنفيذى، مرحبا بكافة الرؤى والأطروحات الفاعلة لتقديم مزيد من الخدمات والارتقاء بها للصالح العام والتيسير على المواطنين مع اهمية الالتزام بالمسئولية المجتمعية، انطلاقا من أمانة الكلمة وتحرى المصداقية والدقة فيما ينشر سواء بوسائل الإعلام المقرءوة أو المسموعة أو المرئية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي إيمانا بمدى تأثيرها على الرأى العام وضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن والقيم والثوابت المجتمعية من خلال رسالة إعلامية هادفة تعبر عن جهود تنمية المجتمع وتعبر عن قضاياه ومشكلاته وتساهم في حلها مع الترحيب بالنقد البناء.

كما تم عرض لجهود المحافظة خلال عام ٢٠٢٣ ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التى تهم مواطنى مطروح.

وقام محافظ مطروح بالرد على كافة الاستفسارات مؤكدا على الترحيب بكافة المقترحات والرؤى للارتقاء بالخدمات المقدمة وجهود التنمية بالمحافظة.



كما حرص محافظ مطروح على التقاط صور تذكارية مع إعلامى المحافظة بهذه المناسبة موجها الشكر لجهود تنظيم الاحتفالية من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة.

من جانبهم وجه إعلاميو مطروح الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه على الاحتفاء بهم كتقليد سنوى وكذلك لجهود تنمية المحافظة، مع تأكيد دورهم ومشاركتهم بكل ما يبذل من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتنمية المحافظة وما يقدم من خدمات للمواطنين.

محافظ مطروح يهنئ الإعلاميين بعيدهم

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