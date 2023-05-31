احتفالا بالعيد القومي لمحافظة دمياط.. انطلاق ماراثون الدراجات برأس البر

أطلق اليوم دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إشارة البدء لماراثون سباق الدراجات بمشاركة أعضاء مراكز الشباب فوق 16 عاما، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى.

يذكر أن الماراثون تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة المشروعات والخدمات الرياضية"، وذلك ضمن المشروع القومى للدرجات، والذي يهدف إلي نشر لعبة الدراجات، واعداد لاعبين علي مستوى جيد للانضمام للمنتخبات القومية.

بدأت فاعليات الماراثون الساعة العاشرة صباحا من نقطة التجمع بمنطقة اللسان وانتهت فى شارع 51 بمدينة رأس البر، شارك في فاعليات الماراثون 200 مشارك من مراكز الشباب المختلفة.

جاء ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.