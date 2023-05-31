نهائي الدوري الأوروبي.. أبراهام على موعد مع كتابة التاريخ بمباراة روما وإشبيلية

بات الدولي الإنجليزي تامي أبراهام، على موعد مع كتابة التاريخ، خلال مباراة فريقه روما الإيطالي أمام إشبيلية الإسباني، التي تجمع بين الفريقين، اليوم الأربعاء، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ويحتضن ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، المباراة النهائية بين روما وإشبيلية، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي حالة تتويج فريق العاصمة الإيطالية بلقب اليوروباليج، سيكون أبراهام أول لاعب يتوج بجميع البطولات الأوروبية.

تامي أبراهام، توج من قبل ببطولات، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وحصد المهاجم الإنجليزي، لقب بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2021 مع فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف للا شئ في النهائي.

كما حصل أبراهام على بطولة السوبر الأوروبي مع النادي اللندني في نفس الموسم، بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وفي عام 2022، توج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما، بعد التغلب على فينورد الهولندي بهدف دون رد، في أول نسخة من البطولة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وينتظر تامي أبراهام، إنجازًا أوروبيًا فريدًا، في حال تتويجه بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، حينما يلاقي إشبيلية، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 6 ألقاب.