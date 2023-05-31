"سفاجا" تنفذ "سيناريوهات محاكاة" للتعامل مع الأزمات

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماع تنسيقي مع كافه الجهات والإدارات التنفيذية بالمدينة، لمناقشة الجهود المبذولة في تنفيذ «سيناريو محاكاة إعداد مركز إيواء عاجل» بمدينة سفاجا بالاشتراك مع إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا.

وأوضح “شعبان”| إن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى عبر رفع استعدادات إدارات الاغاثة بالمدن ومستوى الجاهزية القائمة بمجلس المدينة والإدارات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.

وأضاف أن السيناريو يعد وسيلة لتدريب المشاركين علي كيفية انشاء وتنفيذ معسكرات الايواء ومن ثم كشف الملاحظات وتداركها فيما بعد وتنفيذها علي اكمل وجه عند الاحتياج الي إنشاء معسكر واقعي.



وأكد رئيس المدينة على أهمية إقامة معسكر إيواء عاجل يشترك في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتًا إلى أن المدينة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث والأزمات

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