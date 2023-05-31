ads
الخميس 01 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"سفاجا" تنفذ "سيناريوهات محاكاة" للتعامل مع الأزمات

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا يجتمع بالقيادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماع تنسيقي مع كافه الجهات والإدارات التنفيذية بالمدينة، لمناقشة الجهود المبذولة في تنفيذ «سيناريو محاكاة إعداد مركز إيواء عاجل» بمدينة سفاجا بالاشتراك مع إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا.

وأوضح “شعبان”| إن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى عبر رفع استعدادات إدارات الاغاثة بالمدن ومستوى الجاهزية القائمة بمجلس المدينة  والإدارات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.

وأضاف أن السيناريو يعد وسيلة لتدريب المشاركين علي كيفية انشاء وتنفيذ  معسكرات الايواء ومن ثم كشف الملاحظات وتداركها فيما بعد وتنفيذها علي اكمل وجه عند الاحتياج الي إنشاء معسكر واقعي.


وأكد رئيس المدينة على أهمية إقامة معسكر إيواء عاجل يشترك في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية، لافتًا إلى أن المدينة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث والأزمات

IMG-20230531-WA0036
IMG-20230531-WA0036
IMG-20230531-WA0035
IMG-20230531-WA0035
IMG-20230531-WA0034
IMG-20230531-WA0034
IMG-20230531-WA0033
IMG-20230531-WA0033
IMG-20230531-WA0032
IMG-20230531-WA0032
رئيس مدينة سفاجا صقل وتنمية المهارات كوارث طبيعية ياسر شعبان