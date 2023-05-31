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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة لإزالة التعديات على خطوط التنظيم بمدينة سفاجا.. صور

إزالة التعديات بسفاجا
إزالة التعديات بسفاجا
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ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على أعمال تطوير خطوط التنظيم التابعة للمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد “شعبان” أنه تمت إزالة زوائد عن خطوط التنظيم عن منطقة الإسكان الغربي ومنطقة الشارع الأمامي، تمهيدا لتجهيز المنطقة لأعمال الرصف والتجميل، واستمرار المتابعة الميدانية لكافة حالات البناء بالمدينة سواء مخالفا أو عشوائيا أو متابعة أعمال البناء بعد الحصول على الرخصة للتأكد من تنفيذ الرسومات بكل دقة.

 

ووجه التفتيش الهندسي بمراجعة الرسومات والرخص لتلاشى أي مخالفات، والتشديد على الالتزام بالأعمال الصادرة بالرخصة، كما وجه برفع المخلفات وعدم وجود أي إشغالات في الشوارع.

 

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة جاءت في إطار خطة التطوير الخاصة بالمدينة التي تتضمن توسيع الشوارع، لسهولة توصيل البنية التحتية والمرافق الأساسية بها.

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أعمال الرصف والتجميل اللواء ياسر شعبان حملة لإزالة التعديات رفع المخلفات