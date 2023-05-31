باتفاق الداخلية والرياضة.. 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلي والوداد

اتفق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ علي زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي.

كما اتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وكشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة للبوابة نيوز ان الاتفاق تم علي حضور 50؟الف مشجع لمؤازرة الأهلي امام الوداد الاحد المقبل على استاد القاهرة وفق طوابط خاصة

و أجري وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

جدير بالذكر ان مسئولي النادي الأهلي اجروا اتصالات مع الجهات المختصة من أجل زيادة عدد الجماهير في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب بالنهائي الأفريقي.



كان الأمن وافق على حضور 20 ألف متفرج فقط في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة للحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يرغب في دخول الجماهير بالكامل في المباراة لأكثر من سبب، أهمها أن الجماهير هي قلب كرة القدم بالإضافة للجانب التسويقي للمباراة النهائية.

وأضاف أن النادي جدد الطلب مرة أخرى ونحاول تحقيق الاستفادة من أكبر عدد جماهيري، خاصة أن النادي يثق في جماهيره بشكل كامل لدعم ومساندة اللاعبين من أجل التتويج باللقب، وأن فرصة زيادة الجماهير في المباراة لا زالت قائمة ونحاول بكل قوة.