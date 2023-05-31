وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالًا من نظيرة البريطاني يتناول العلاقات بين البلدين

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا جيمس كليفرلي، تناول العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

وقالت الخارجية الكويتية أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها الحلول المطروحة للأزمة في سوريا وإنهاء معاناة شعبها والتطورات الأمنية الراهنة في السودان وأطر تعزيز مسار الدعم الإنساني للمدنيين في أوكرانيا ومناقشة الاستعدادات الجارية بشأن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2023 وغيرها من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الاستعدادت الجارية في إطار احتفالية البلدين الصديقين بمرور 70 عامًا على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 والترتيبات المعنية بهذه المناسبة العزيزة التي ستسطر في سجلات العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الصديقين وتمثل رمزية تحقيق الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين وتطلعات الشعبين.