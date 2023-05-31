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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عمومية المهندسين تنصر النبراوي على مجلس النقابة.. و85% يرفضون سحب الثقة.. والسيطرة على محاولات للتخريب وبث الفوضى بعد إعلان النتيجة

النبراوي فوق الاكتاف
النبراوي فوق الاكتاف
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حسم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، نهاية الخلافات القائمة بالتأكيد على مساندة المهندس طارق النبراوي والتجديد له بوصفه نقيبًا للمهندسين من خلال صناديق الاقتراع، بعد السير فى إجراءات سحب الثقة بموافقة المجلس الأعلى للنقابة، التى حسمت أمس عبر صناديق الاقتراع لصالح النبراوي.

ووافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بدعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بناء على تقدم 1960 عضوا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة، وبناءً على ذلك دعا المجلس الأعلى لانعقاد جمعية عمومية أمس الثلاثاء 30 مايو. 

وكانت الصدمة الكبرى لأعضاء مجلس نقابة المهندسين بنتيجة الجمعية العمومية التي وافق عليها المجلس لسحب الثقة من نقيبهم المنتخب من أغلبية أعضاء نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية خلال الانتخابات الماضية، حيث كانت النتيجة رفض الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين التي انتهت مساء أمس الثلاثاء، وجاء التصويت برفض سحب الثقة بنسبة 85% من المشاركين،

وبعد ظهور النتائج الأولية لرفض دعوى سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، طرأت حالة من الشغف والفوضى وتعنف بعض الاعضاء وظهور بعض أشخاص مجهولة الهوية بهدف أعمال تخريبية وسرقة الصناديق، وهذا ما ظهر خلال الفيديوهات والصور وإليكم بعض المشاهد والصور للاشتباكات التي وصلت إلى اشتباكات بالأيدي والألفاظ الخارجة:-

انسحاب اللجنة المشرفة على عمومية المهندسين بعد هجوم معارضي النبراوي
انسحاب اللجنة المشرفة على عمومية المهندسين بعد هجوم معارضي طارق النبراوي
اللجنة المشرفة على عمومية المهندسين تنسحب من منصة إعلان النتيجة بعد هجوم معارضي النبراوي

 

بحضور ما يقرب من ٢٥ ألف مهندس.. الجمعية العمومية تجدد الثقة في النبراوي | بلدنا اليوم

واتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد، وكان موقف المهندس طارق النبراوى الذى أكد بدوره أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.

وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب.

لنقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي الثقة من النقيب