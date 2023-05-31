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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات وإيران تبحثان سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي

الإمارات وإيران
الإمارات وإيران
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بحث وزير الدولة ومبعوث وزير الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومساعد الوزير للشؤون السياسية علي باقري كني، ومساعد الوزير للشئون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن اللقاء المنعقد بمناسبة زيارة " خليفة المرر" الرسمية إلى طهران - شهد أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الامارات إيران طهران الدبلوماسية الاهتمام المشترك