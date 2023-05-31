القاهرة الإخبارية: التصويت على رفع سقف الدين داخل الكونجرس ليس مضمونا

أرسلت "لجنة القواعد" داخل مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون سقف الدين بعد إقراره إلى هيئة المجلس للتصويت عليه، وإذا وافق عليه يتعين إقراره من قبل الكونجرس بمجلسيه لتجنيب البلاد الدخول في أزمة اقتصادية.

وفي هذا السياق، قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إنَّ مجلس النواب الأمريكي، يشهد اليوم جلسة مصيرية بشأن التصويت على مشروع قانون رفع سقف الدين، الذي توصل فيه كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، والرئيس جو بايدن، بعد جولات عديدة قبل الموعد النهائي من نفاد الأموال في الخزانة الأمريكية، 5 يونيو المقبل.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه رغم أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تفاؤله ويأمل التصويت على مشروع قانون سقف الدين، إلَّا إنَّ التصويت ليس مضمونًا، لافتا إلى أنَّ هناك عددًا من أعضاء النواب "جمهوريين وديمقراطيين" يرفضون المشروع.

وأوضح "جبر" أنَّ جلسة النواب الأمريكى سيُجرى فيها تصويت بعد موافقة "لجنة القواعد" على طرح مشروع رفع سقف الدين، أمس الثلاثاء، كما تأتى أهمية الجلسة فى إطار يُجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول فى أزمة يونيو المقبل.