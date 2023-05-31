وزيرة خارجية ألمانيا ترحب بتسلم النرويج زمام القيادة في الناتو

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الأربعاء، بتسلم النرويج زمام القيادة في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضافت قبيل مغادرتها لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في أوسلو، والذي يستمر يومين، أن النرويج قد تسلمت منا زمام القيادة من أجل التقاليد التي ما زالت حديثة العهد باجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.

وقالت إن هناك شيء واحد واضح أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا والنظام الدولي، التي ما زالت مستمره منذ أكثر من 450 يومًا، يجب ألا تصبح طبيعية، لافته إلى أنه في كل يوم من أيام الحرب، كل هجوم بطائرة مسيرة وصاروخ روسي جديد، سيجعلنا أكثر دعمًا للأوكرانيين في دفاعهم عن النفس وكفاحهم من أجل السلام.

وتابعت أنه سيجري الحديث في أوسلو عن كيف يمكننا استمرار تعزيز قدرات الدفاع والردع لحلف الناتو، ليس فقط لليوم وغدًا، ولكن للسنوات القادمة، حتى يتمكن الناس في كل مكان في تحالفنا من العيش بأمان.

وأشارت إلى أن هناك خطوة كبيرة نحو تعزيز التحالف مع انضمام فنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين، مشددة على ضرورة أن تكون الخطوة المنطقية التالية الآن هي انضمام السويد.

يشار إلى أن النرويج كانت عرضت استضافة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف الناتو، وقد وافق الأمين العام للحلف على الدعوة، وأعرب عن امتنانه للعرض.