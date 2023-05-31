بكى لحظة دخوله الكعبة .. علي الحجار يستعيد ذكرياته مع محمد فؤاد

روى الفنان الكبير علي الحجار قصة تجمعه بالفنان محمد فؤاد أثناء أدائهما العمرة في منتصف التسعينات من القرن الماضي .

وقال الحجار أن “فؤاد” كان يؤدي العمرة لأول مرة ، وأنه بكى بكاء شديداً أثناء دخوله الكعبة ، بكاء ممزوج بالخشوع والسعادة في نفس الوقت ، مشيراً إلى أن هذا الامر يجعله يبرر ما قاله “فؤاد” مؤخراً على المسرح في السعودية .

وأضاف أن ما قاله فؤاد نابع من إحساسه وعاطفته الدينية تجاه السعودية تلك البلد التي يوجد فيها الحرمين الشريفين “الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام” .

ونشر علي الحجار صورة له وصورة اخرى للفنان محمد فؤاد ، وذلك علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “في منتصف التسعينيات روحنا نعمل عُمرة أنا ومحمد فؤاد .وقتها كان فؤاد لأول مرة بيعمل عُمرة ، وأول ماقربنا من مدخل الكعبة بدأ محمد فؤاد يبكي بكي شديد جدآ كله خشوع وفرحة في نفس الوقت .” .

وتابع قائلاً : “ولذلك أنا تبريري للكلام اللي فؤاد قاله علي المسرح في السعودية نابع من إحساسه إن دي البلد اللي فيها الحرمين الشريفين ( الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ) وإنها أكرم بلد لأكرم شعب كان أكيد نابع من العاطفة الدينية اللي انا شفتها علي وشه وقت ماشاف الكعبة.” .