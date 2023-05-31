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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بكى لحظة دخوله الكعبة .. علي الحجار يستعيد ذكرياته مع محمد فؤاد

علي الحجار
علي الحجار
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روى  الفنان الكبير علي الحجار قصة تجمعه بالفنان محمد فؤاد أثناء أدائهما العمرة في منتصف التسعينات من القرن الماضي .

وقال الحجار أن “فؤاد” كان يؤدي العمرة لأول مرة ، وأنه بكى بكاء شديداً أثناء دخوله الكعبة ، بكاء ممزوج بالخشوع والسعادة في نفس الوقت ، مشيراً إلى أن هذا الامر يجعله يبرر ما قاله “فؤاد” مؤخراً على المسرح في السعودية . 

وأضاف أن ما قاله فؤاد نابع من إحساسه وعاطفته الدينية تجاه السعودية تلك البلد التي يوجد فيها الحرمين الشريفين “الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام” . 

ونشر علي الحجار صورة له وصورة اخرى للفنان محمد فؤاد ، وذلك علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “في منتصف التسعينيات روحنا نعمل عُمرة أنا ومحمد فؤاد .وقتها كان فؤاد لأول مرة بيعمل عُمرة ، وأول ماقربنا من مدخل الكعبة بدأ محمد فؤاد يبكي بكي شديد جدآ كله خشوع وفرحة في نفس الوقت .” .

وتابع قائلاً : “ولذلك أنا تبريري للكلام اللي فؤاد قاله علي المسرح في السعودية نابع من إحساسه إن دي البلد اللي فيها الحرمين الشريفين ( الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ) وإنها أكرم بلد لأكرم شعب كان أكيد نابع من العاطفة الدينية اللي انا شفتها علي وشه وقت ماشاف الكعبة.” . 

على الحجار محمد فؤاد السعودية