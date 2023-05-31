نقل فعاليات زفاف ولي عهد المملكة الأردنية عبر قطاع قنوات الشركة المتحدة

الأربعاء 31/مايو/2023 - 06:31 م

تتوجه الأنظار غدا الخميس الأول من يونيو 2023 إلى العاصمة الأردنية عُمان التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله علي الأنسة رجوة آل سيف، وسيقوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بنقل الزفاف الملكي علي قنوات القاهرة الإخبارية وإكسترا لايف علي الهواء مباشرة.



وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد يوم غد الخميس وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان حيث يعقد حفل عقد القران ومن ثم الاتجاه الى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس لحضور مراسم الاحتفال.



الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من عدة مناطق في العاصمة عمّان حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب الى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف وسيتم ارسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف الى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الاعلامية (المركزالاعلامي).



مسار الكوكب الملكي امتلأ بالأعلام وصور التهنئة بهذه المناسبة الى جانب فعاليات تقام في الحدائق العامة والمراكز الثقافية احتفاء بزفاف ولي العهد وتستمر حتى انتهاء الزفاف.