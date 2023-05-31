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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جون كيرى يقوم بجولة فى الشرق الأوسط تشمل عمان والقدس ودبى

جون كيري
جون كيري
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 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ جون كيري سيقوم بجولة فى الشرق الأوسط تشمل عمان والقدس ودبى ثم سيتوجه بعدها إلى أوسلو فى الفترة ما بين 31 مايو إلى 7 يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته عبر موقعها الرسمي، أن كيرى سيزور عمان لحضور حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وسيعقد محادثات فى القدس ودبى مع المسؤولين بشأن التعاون العالمى لمكافحة أزمة المناخ.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ جون كيرى سيقوم بجولة فى الشرق الأوسط تشمل عمان والقدس ودبى ثم سيتوجه بعدها إلى أوسلو فى الفترة ما بين 31 مايو إلى 7 يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته عبر موقعها الرسمي، أن كيرى سيزور عمان لحضور حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وسيعقد محادثات فى القدس ودبى مع المسؤولين بشأن التعاون العالمى لمكافحة أزمة المناخ.

جون كيري الخارجية الأمريكية الشرق الأوسط