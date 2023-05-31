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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"عبدالعال" يعلن تشكيل الداخلية أمام البنك الأهلي في الدوري

فريق الداخلية
فريق الداخلية
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أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الداخلية  تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاذ القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 30، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمي: عماد السيد.
خط الدفاع: محمد نجيب - كمال ابو الفتوح - احمد سيد عبد النبي - احمد عادل.
خط الوسط: كيليشي تشيميزي - عبدالرحمن حسن - سمير فكري - عبد العزيز السيد- محمود طلعت. 
خط الهجوم: علي الزهدي.

 
ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من: محمود احمد الغرباوي - فانوم الفريد - كريم يحي - وليد مصطفي فرج - كريستوڤر جوهان - احمد رشيد - محمد رمضان - محمود عزت - حسين رجب.

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