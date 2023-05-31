مانشستر يونايتد يجدد عقد لاعبه البرتغالي حتى 2028

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه البرتغالي ديوجو دالوت الظهير الأيمن للفريق حتى عام 2028.

ونشر النادي الإنجليزي، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله تجديد عقد دالوت حتى صيف عام 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وكان دالوت البالغ من العمر 24 عامًا، يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد، يمتد حتى صيف 2024، قبل تمديده تعاقده مع النادي، اليوم الأربعاء.

وبذلك، قطع اليونايتد، الطريق على الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الظهير البرتغالي، وعلى رأسهم برشلونة الإسباني.

انتقل دالوت إلى فريق الشياطين الحمر في صيف 2018، قادمًا من بورتو البرتغالي، وخاض 107 مباراة مع مان يونايتد.

وعبر دالوت عن سعادته بتجديد عقده قائلًا:«اللعب لمانشستر يونايتد هو أحد أرفع الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها في كرة القدم».

وأضاف: «شاركنا بعض اللحظات الرائعة على مدى السنوات الخمس الماضية، وقد نضجت كثيرًا وزاد شغفي بهذا النادي الرائع منذ اليوم الذي انضممت فيه».

وحسم مانشستر يونايتد، تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي 2022-2023.