محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا للمصارعة وتوأم الجمباز

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ من لاعبى المصارعة أبطال أفريقيا ولاعبي تايكوندو مطوبس أبطال الجمهورية، والطفلتين التوأم، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي في الجمباز تحت 6 سنوات.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسى النواب ،اللواء سعيد عماره، والسيد شمس الدين، ومحمد الرفاعي، والدكتورة مها عبدالعاطي، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والمقدم أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء برلمان الشباب، فى بداية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.



أشاد محافظ كفر الشيخ، بالانجاز الرياضي الذي حققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ودعمهم الكامل لابطال المشروع في كافة اللعبات، وكرم اللاعب أحمد عبد البارى بطل منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة، لحصوله على أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق .



وكرم محافظ كفر الشيخ الطفلتين التوأم تاليا وتالين حسام الدين، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي لبطولة الجمهورية في لعبة الجمباز تحت 6 سنوات، وكرم اللاعب عمر حسين لاعب المنتخب وابن المشروع القومي للموهبة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس في منافسات تحت 17 سنة وزن 51 ك روماني.

كما كرم الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ و كابتن ياسر صقر مدرب المنتخب ،ومدرب المشروع القومي للموهبة بالمحافظة و أبطال تايكوندو مطوبس ومدربهم لحصولهم على بطولة الجمهورية في بورسعيد و الأبطال هم اللاعب أحمد باسم و السيد مرعى و بشرى اسماعيل كما كرم مدرب التايكوندو للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى كابتن محمود الشهاوي جاء ذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب



من جانبه وجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لدعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لأبطال المشروع القومي واهتمامه بتكريم الأبطال الرياضيين مستقبل المنتخبات القومية فى كافة اللعبات، مشيراً إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ودعمهم الكامل للأبطال الرياضيين عامة والمشروع القومي خاصة في إطار دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضياً، حيث تضع الدولة ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة.