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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انهيار الهدنة.. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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انهارت الهدنة الموقعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعدما أعلن الجيش السوداني انسحابه من المفاوضات، بالإضافة إلى استئناف الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم.

وحلق طيران الجيش في سماء العاصمة السودانية الخرطوم، حيث وجه ضرباته إلى مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع، فيما تجدد القصف المدفعي في مدينة أم درمان.

وقال شهود عيان أنه سمع دوي إطلاق نار متقطع في عدة مدن بالعاصمة السودانية الخرطوم أبرزها حي المهندسين وأم درمان، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

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