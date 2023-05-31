وزير الرياضة يهنئ سيف عيسي لفوزه ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب سيف عيسي لاعب المنتخب المصري للتايكوندو في وزن 80كجم، وذلك بعد فوزه بالميدالية البرونزية ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، التي تُقام خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى 4 يونيو المقبل.

تُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطال مصر خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.



وحصل سيف عيسي علي الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام الأمريكي كارل آلان نيكولاس المصنف الخامس عالمياً بمجموعتين دون رد (٢/٠-١٠/٥)، وأصبح على بعد خطوة إضافية تفصله عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ بأفضلية الكوتا الدولية.