الوزراء يوافق على قرار الرئيس بالعفو عن محبوسين بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19650 سهمًا.



تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الأفريقي، يمثل أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، ويعمل على توفير القنوات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات التي تشهد وضعا متميزا يتسق ومكانة ووضعية الدولة المصرية في البنك.