أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الداخلية

أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
جاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر
خط الهجوم.. أسامة فيصل
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
احمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد