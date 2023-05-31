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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الداخلية

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .


جاء التشكيل علي النحو التالي 
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _  أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم  _ عاصم صلاح  _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد

الداخلية الأهلي لمواجهة الداخلية فريق البنك الأهلي بابافاسيليو الأهلى اسامة فيصل