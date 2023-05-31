ضبط قائد سيارة قام بحركات استعراضية بالقاهرة

رصدت الاجهزة الامنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وأخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة ، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.