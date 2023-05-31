أسوان تستضيف فعاليات الإحتفال "بيوم أفريقيا" والذكرى الـ60 لإنشاء الإتحاد الأفريقي

إستضافت محافظة أسوان فعاليات الإحتفال "بيوم أفريقيا" بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية "الإتحاد الأفريقى حاليًا"، وذلك فى إطار الإهتمام الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التلاحم والتكاتف بين الدول الأفريقية، وتعزيز أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة رسميًا وثقافيًا وشعبيًا وعلميًا.

وإستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الوفد الدبلوماسى رفيع المستوى من سفراء الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة بحضور عميد السفراء الأفارقة سفير دولة الكاميرون الدكتور محمدو لابارنج، ويضم الوفد 18 سفيرًا من دول الكونغو وكوت ديفوار وغينيا الإستوائية، وبوروندى وغانا، وتشاد والنيجر ومالى وتنزانيا ومالاوى وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا، فضلًا عن رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية، وأيضًا القائمين بأعمال سفارات ليبريا وكينيا والسنغال.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بوفد السفراء الأفارقة لزيارتهم لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وسط طبيعتها الخلابة، ونيلها الخالد الذى يجمع بين أبناء قارتنا السمراء بشريانه الممتد فى جسد ومصير واحد، ولاسيما بأن نهر النيل هو رابط قوى وناقل للثقافات والحضارات، لافتًا إلى أن إهتمام الرئيس السيسى بالدول الأفريقية تجسد أثناء إفتتاحه للإجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى بمدينة شرم الشيخ فى مايو الجارى تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا"، وسط مشاركة رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية، وهو ما يؤكد على دور مصر الرائد فى دعم ودفع جهود تحقيق التنمية الإقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، ويثبت سياسة مصر الواضحة فى التعامل مع قارة أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالتدخل لإنهاء المشاكل القارية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات التنمية المتنوعة، ومن بينها مشروعات الربط بين مصر وأفريقيا، والتى تنطلق من أسوان من خلال قطاعى النقل والكهرباء بإنشاء طرق برية وسكك حديدية وخطوط كهرباء بين مصر ودول الكوميسا.

وأكد أشرف عطية على أننا نسعى جاهدين ضمن سلسلة الجهود التى تقدمها الدولة المصرية لتوطيد أواصر التعاون مع أصدقائها من الدول الأفريقية حيث نسير بخطى ثابتة لإنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر، والتى تقع على مساحة 600 فدان، وبإستثمارات ستصل إلى 1.8 مليار جنيه لتصبح قاعدة إنطلاق تجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل، وخاصة فى ظل ما ستضمه المنطقة اللوجستية من خدمات لوجستية وتجارية وصناعية وزراعية وإستثمارية، ليتكامل ذلك مع القوافل الطبية والتعليمية التى تنطلق من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تجاه دول القارة، وخاصة للأشقاء فى دول جيبوتى وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه يتوج كل ذلك بما تقوم به الدولة المصرية حاليًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بفتح أبوابها عبر معابرها البرية فى أرقين وقسطل، وأيضًا بالموقف البرى الدولى بكركر لإستقبال الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة لتخفيف المعاناة عنهم فى ظل الأحداث الجارية بالسودان الشقيق منذ منتصف إبريل الماضى، ويتم مواصلة تنفيذ الملحمة الإنسانية الغير مسبوقة التى يجسدها المصريين بتكاتف، وتلاحم كافة الوزارات والجهات المعنية، وبمساندة كبيرة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.

ومن جانبه قدم سفير دولة الكاميرون بإسم وفد السفراء الأفارقة شكره وتقديره للرئيس السيسي، كما أشاد بدور محافظ أسوان ومعاونيه والمواطنين على حفاوة الإستقبال على أرض بلاد الذهب، مؤكدًا على أنه تم إختيار أسوان للإحتفال بيوم أفريقيا، لكونها الرابط الطبيعى بين مصر والدول الأفريقية، كما أنه أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى كان هناك دور محورى للرئيس السيسى للإنفتاح نحو أفريقيا، فضلًا عن ما يتم بذله من جهود لتصبح أسوان نموذج لتوفير حياة كريمة لكل مواطنيها، وبالتالى تكون منطقة جاذبة، علاوة على أن أسوان منطقة للسلم والسلام.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء دروع المحافظة لمجموعة سفراء الدول الأفريقية تقديرًا وتعبيرًا عن توطيد العلاقات، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء فى كافة المجالات خلال الفترة الحالية.

فيما أهدى السفير الكاميرونى درع الإتحاد الإفريقى لمحافظ أسوان، وهذا وكان قد تضمن برنامج وفد السفراء الأفارقة زيارة السد العالى وقرية فارس، علاوة على المركز الثقافي الإفريقى للإطلاع على المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض المحافظة، فضلًا عن تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية حيث أبدى وفد السفراء الأفارقة إعجابهم بما تشهده أسوان من مشروعات عملاقة غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام.

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