ورش وأنشطة تعليمية وفنية لأطفال الإسكان البديل بحدائق أكتوبر

واصلت محافظة الجيزة دعم الانشطة التنموية لأهالي الاسكان البديل والتعاون مع مؤسسات الدولة في تحسين الجوانب الثقافية والفنية ضمن الخطة المتكاملة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة التي تحظى بمتابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اتساقا مع توجه الدولة لدعم سكان هذه المناطق في جميع مناحي الحياة.

وفي هذا الصدد واستمرارا لتفعيل مبدأ العدالة الثقافية تابعت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة نتائج القافلة التنموية التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة للاطفال بالإسكان البديل بحدائق أكتوبر التي شملت مجموعة من الورش الفنية والثقافية والتدريبية والندوات والمحاضرات وذلك لتعليم الأطفال فنون الرسم والزخرفة و الحياكة والخياطة والاعمال اليدوية والحرفية والتراثية.

وأشارت عبد الحليم إلى ان القافلة التنموية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الاطفال وساهمت في تزويدهم بالعديد من الفنون الجديدة التي تثمر في زيادة التنمية المستدامة لدي الاطفال والمجتمع.

وشهدت الفعاليات تنفيذ عروض فنية وترفيهية للعرائس والأراجوز الي جانب التدريب علي الأعمال الفنية من الصلصال والطين والعديد من المهارات الأخري بمشاركة من المتخصصين في تلك المجالات .