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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الشباب" تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد الصناعات لبحث تفعيل مذكرة التفاهم المشترك

اجتماع تنسيقي
اجتماع تنسيقي
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عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة تفعيل بنود مذكرة التفاهم المشترك، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين بهدف خدمة المجتمع، ودعم الإنتاج الوطني، ودراسة أوجه التعاون في تنظيم بعض المعارض في الفترة المقبلة على أن يتم البدء بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى.

من جانبها، أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة ومنها اتحاد الصناعات المصرية في تنظيم وتفعيل كافة المعارض التي تخدم الشباب، وتسهم في مساعدة الشباب أصحاب المشروعات لتسويق منتجاتهم.

حضر الجلسة التنسيقية من اتحاد الصناعات المصرية اللواء عمرو إمام مدير العلاقات العامة وعضو لجنة الدراسات الاستراتيجية باتحاد الصناعات المصرية، ومن وزارة الشباب والرياضة نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، أميرة عبد الشافي، ورضا الفقي مسئولي المعارض بالإدارة المركزية لتمكين الشباب.

الصناعات المصرية وزارة الشباب والرياضة اجتماعا تنسيقيا الإدارية الجديدة احمد محمدي