وزارة الرياضة تتابع مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب الإسكندرية

قامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة بمتابعة مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز شباب محافظة الإسكندرية، والوقوف على الوضع الراهن بها ودراسة التحديات والمعوقات التي تواجه المشروع، وعرض الحلول والمقترحات بناء على المتابعات الميدانية لتلك المشروعات، وذلك بتكليف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حيث توجه الدكتور محمد القوصي معاون وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، ويرافقه أعضاء مكتب مساعد الوزير، إلى محافظة الإسكندرية بغرض المتابعة الميدانية للمشروعات الاستثمارية بمراكز شباب الإسكندرية تمهيدًا لوضع مقترح لتطوير وتنشيط العملية الاستثمارية داخل مراكز شباب المحافظة.



وفى بداية جولته تم عقد اجتماع مع مسؤولى ملف مشروع الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالإسكندرية، حيث تم عرض الموقف الحالى لمشروع الطرح الإستثماري بمركز شباب سموحة وأسباب التوقف وسبل حل المعوقات التي تواجه المشروع ومن ثم تشغيله فى أسرع وقت ممكن، كما توجه إلى متابعة موقف الإنشاءات بمشروع الطرح الإستثماري بمركز شباب سموحة وعقد اجتماع مع مجلس إدارة المركز وإدارته التنفيذية.



كما تم متابعة موقف مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز شباب الحرية والحرمين والتى سيتم افتتاحهم خلال الشهر الجارى، بالاضافة إلى مشروعات حمام السباحة والملعب بمركز شباب أبيس 10.



الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تضم عدد 6 مراكز شباب تضم مشروعات استثمارية تتنوع ما بين حمامات سباحه وملاعب ومحلات تجارية وتطوير كامل.



وعلى مستوى مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، تم تنفيذ ما يزيد عن 750 مشروع بعدد 25 محافظة بإجمالي عايد استثماري يصل إلى 2.9 مليار جنيه تقريبًا.