محافظ الأقصر ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التحول الرقمي.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لمتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المستهدفات التنموية والرقمية للدولة، وحضر اللقاء عدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية.

رحب محافظ الأقصر، بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مشيدا بجهود ونتائج التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وشدد محافظ الأقصر، على أهمية تفعيل دور الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمُضي في عملية التحول الرقمي بالمحافظة، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي ومكافحة الفساد، وتحسين أداء الهيئات الحكومية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 وإستراتيجية مصر الرقمية، فضلا عن دعم جهود تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

خلال اللقاء، استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الأقصر في مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها.

كما تناول اللقاء، جهود وخطة الدعم الفني من الوزارة لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، لمتابعة الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لضمان استدامة أعمال الإدارة وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

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