الزمالك يوضح حقيقة الدخول في مفاوضات مع موسيماني

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع المدرب الجنوب أفريقي موسيماني وذلك لتولي مسئولية تدريب فريق الكرة الأول بالنادي .

وكشف المصدر في تصريح اليوم الأربعاء، أن النادي يستقر حاليا على منح المدرب الكولومبي أوسوريو الفرصة حتى نهاية الموسم ثم يتم تقييم تجربته ومنحه فرصة الاستمرار في الموسم المقبل أو الرحيل والتعاقد مع مدرب آخر .

كان موسيماني صرح منذ ساعات قليلة بأنه تلقى عرض لتدريب الزمالك وقام بالاعتذار عنه لان الوقت غير مناسب بالنسبة له .

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات غداً الخميس بعد الاكتفاء براحة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.