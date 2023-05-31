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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق وفريق التحقيق الدولي يبحثان نتائج جمع الأدلة الخاصة بجرائم داعش

فائق زيدان
فائق زيدان
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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم /الأربعاء/، مع رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر نتائج عمل الفريق بشأن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن الجانبين بحثا نتائج عمل الفريق بخصوص التعاون مع القضاء وجهات التحقيق في العراق لجمع الأدلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش.

كما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع وفد قضائي من وزارة العدل الفرنسية،اليوم، استكمال التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته الأخيرة إلى باريس.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان التقي وزير العدل الفرنسي ايريك ديبون موريتي بمقر وزارة العدل الفرنسية في أبريل الماضي.. حيث جرى التأكيد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين المعهد القضائي العراقي والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.

فريق التحقيق الدولي الجرائم العراق