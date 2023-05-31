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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

"لنزرع الغذاء.. وليس التبغ".. اليوم العالمى للامتناع عن التدخين| شاهد

اليوم العالمى للامتناع
اليوم العالمى للامتناع عن التدخين
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تحيي منظمة الصحة العالمية يوم 31 مايو من كل عام، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بهدف المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة وكذلك الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتدخين.

يأتى هذا اليوم خلال العام 2023 تحت شعار "لنزرع الغذاء.. وليس التبغ"، لنشر الوعى في مجتمعات زراعة التبغ بفوائد الابتعاد عن التبغ، وتعبئة الحكومة لإنهاء المعونات الممنوحة لزراعة التبغ، واستبدال زراعة التبغ بزراعة المحاصيل المستدامة وتحسين الأمن الغذائى، وفضح جهود دوائر صناعة التبغ التى تسعى لعرقلة التحول إلى سبل عيش مستدامة، ومكافحة التصحر والتدهور البيئى عن طريق الحد من زراعة التبغ.

https://www.youtube.com/shorts/zRJZTr_2cTU

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