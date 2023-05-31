مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى المحور المركزى فى الجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بالمحور المركزى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.