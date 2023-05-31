انتصار شلبي: الإذاعة المصرية مؤثرة ورسائلها مضادة كالصاروخ

توجهت الإذاعية القديرة انتصار شلبي بالشكر لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ولرئيس قطاع الإذاعة المصرية محمد نوار على تكريمها فى الاحتفالية التي اقامتها الوطنية للإعلام امس بستديو ٤٥ بمبنى ماسبيرو احتفالا بعيد الاذاعيين الـ٨٩ ضمن احتفالية تحمل شعار (يوم الوفاء) لتكريم رموز ورواد العمل الإعلامي فى بيتهم الإذاعة المصرية، تقديرا وعرفانا لدورهم الرائد فى العمل الإذاعى ولما بذلوه من جهد مخلص فى تجويد وتطوير المحتوى الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية تنموية توعوية للمواطن المصري.

وأعربت “شلبي” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن سعادتها بالتكريم، مشيرة إلى ان ظروفها الصحية منعتها من التواجد فى بيتها الثانى ماسبيرو، مؤكدة على ان الإذاعة المصرية ستظل مؤثرة ورسائلها مضادة كالصاروخ تحطم كل كلمة او ظاهرة تنال من أمن وآمان المجتمع والوطن.

وتابعت: الإعلام له تأثير مهم جدا والرسالة التثقيفية لا يمكن الاستغناء عنها خاصه إذا كانت رسالة هادفة وعظيمة من أجل إعلاء القيم والتنوير واتمنى ان يكون هناك المزيد من الحملات الإذاعيه لكل الظواهر الغير مرغوب فيها في المجتمع منها على سبيل المثال لغه بعض الشباب الغير مقبوله والألفاظ المتدنية والمأخوذة من خلال المسلسلات والأفلام وللاسف نجدها خارج العادات والتقاليد والأعراف ولابد ان تنتهى، فالإذاعة والاعلام سلاح قوي جدا يجب توجيهه بشكل صحيح وفعال.

واقترحت انتصار شلبي تخصيص يوم لتكريم الرواد والمؤسسين في الإذاعة المصرية والتليفزيون الذين رحلوا وأصواتهم وأعمالهم باقية فهم الرواد ولهم فضل كبير جدا في تعليم اجيال كبيرة من الإذاعيين ويجب ان يكرموا فى يوم خاص بهم ونذكر الأجيال القادمة بأعمالهم وبما قدموة للإذاعة المصرية فلولاهم ما كانت هناك إذاعة مصرية، والأثر الكبير الذين تركوه وتأثيرهم فى كافة المجالات.

وأكدت أن الاذاعة والإعلام لهما دور مهم جدا، كما أن الرسالة التى تقدم من خلالهما مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها خاصه إذا كانت رسالة هادفة وعظيمة من أجل إعلاء القيم والتنوير وأتمنى ان يكون هناك المزيد من الحملات الاذاعية لمواجهة كافة الظواهر الغير مرغوب فيها في المجتمع والإذاعة المصرية قادرة على ذلك.

يذكر أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد استقبل امس بمكتبة فى عيد الاعلاميين الـ٨٩ عمالقة ورموز العمل الإذاعي، مرحبا بالكوكبة الإعلامية المتميزة، ومعربا لهم عن اعتزازه وتقديره لهم، ولأجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين صنعوا اعلامأ هادفا قدم رسالة اعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن، وغرست قيم واخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري.

وقد تبادل رئيس الهيئة مع رموز الإعلام الأفكار والرؤى التى من شأنها الاستفادة بخبراتهم العظيمة فى تجويد المحتوى الإعلامي، وتفعيل دور الشبكات الإذاعية، حيث قال أننا ندعم الزملاء بكافة الامكانات المتاحة والحرص الدائم على التدريب المتواصل لمواكبة مستجدات العصر مع الحفاظ على قيم ومبادئ العمل الإعلامي الوطني الهادف التوعوي.

وطلب رئيس الهيئة الاستعانه بهم خلال شهر الاحتفال فقط بعيد الاعلاميين بأن يقدموا برامج بأنفسهم لنستعيد معهم ذاكرة زمن الإعلام الجميل الذي تربى عليه أجيال عديدة، حيث رحب رواد الإعلام بتلك الفكرة مبدين استعدادهم الكامل لتقديم خبراتهم لزملاء العمل الحاليين.

وخلال اللقاء استعاد الحاضرون ذكريات العمل الإعلامي وكيف كان كل منهم يؤدي دوره باجتهاد وتفاني، واثنوا على قامت به الهيئة من جهد للحفاظ على التراث الإذاعي الفريد.

وفى احتفالية رائعة قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتسليم دروع التكريم لرواد العمل الاعلامي.

وأعربت الإعلامية القديرة سناء منصور عن سعادتها بهذا التكريم من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والذي يتم لأول مرة للاذاعيين فى عيدهم، كما أعرب قامات ورموز الإذاعة المصرية عن امتنانهم لهذا التكريم الرائع وحفاوة الاستقبال.

وتقدم محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بخالص الشكر والتقدير لرموز الإذاعة المصرية لحضورهم احتفالية التكريم، كما تقدم بالشكر والتحية على دعم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لهم وسعيه الدائم للحفاظ على العمل والعاملين.

وتم تكريم قامات ورموز الإعلام وهم سناء منصور، محمد مرعي، هاجر سعد الدين، احمد رضوان، آمال العناني، أمام عمر، حازم طه، أمينة صبري، نبيلة مكاوي، إسماعيل الششتاوي، نجوان قدري، نادية مبروك، نبيل يعقوب، حكمت الشربيني، فهمي عمر، عمر بطيشة، إيناس جوهر، انتصار شلبي، عبدالرحمن رشاد، عبد الصمد دسوقي.