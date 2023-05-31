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الخميس 01 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

تعرف على جهود قطاع
تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية .
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (2) قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2159) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية .
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (261) حكم قضائى متنوع. 
 فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم تهريب البضائع جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية