هيئة الطاقة الذرية تعقد ندوة عن "تحديات الأمن القومي المصري 2023"

استقبل الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي وبحضور الدكتور مصطفى شوشة أمين عام النادي.

وذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري 2023" والتي أدارها الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية.

حضر الندوة الدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الاشعاع، الدكتور هشام فؤاد علي، الدكتور علي اسلام متولي علي رؤساء الهيئة السابقين، الدكتور عبد الفتاح هلال أمين عام الجمعية المصرية للعلوم النووية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بهيئة الطاقة الذرية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمود عاشور باللواء الدكتور سمير فرج فى رحاب هيئة الطاقة الذرية، مشيدًا بدوره الوطني كأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وخبيرًا استراتيجيًا وقال ان الهدف من الندوة تعريف العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة بالأمن القومي، وذلك في ظل المتغيرات الدولية وتسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة، مؤكدًا على الدور الرئيسى الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

وأعرب اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي في بداية حديثه عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعتبر الأول له بزيارة هيئة الطاقة الذرية المصرية ولقاء الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بها، وخلال لقائه تحدث عن أهم التحديات التي تواجه مصر من ناحية الأمن القومي على مر العصور، وعلاقة مصر بدول الجوار والدول الأخرى في النطاق الأقليمي والدولي، كما تتطرق لأهم القضايا والمخاطر التي تتعرض لها.

كما أوضح اللواء سمير فرج بأن مصر لها علاقات قوية مع كافة دول العالم وتعمل على تعزيزها باستمرار لتحقيق الاستراتيجية والمصلحة الوطنية، وذلك من خلال توطيد تلك العلاقات مع كافة دول العالم ودول أفريقيا والدول العربية، وكذلك دول حوض البحر المتوسط.

كما عرض موقف العلاقات المصرية الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتأثير تلك العلاقات باعتبارها انعكاس لدوائر الأمن القومي المصري.

كما أستعرض تفصيليًا التحديات التي تواجه المنطقة والأمن القومي المصري،مشيدا بدور الدولة المصرية وقيادتها في رصد تلك التحديات ووضع الطرق والوسائل للتعامل معها.

وأكد علي خطورة حروب الجيل الرابع والخامس وكذلك ما تبثه وسائل التواصل الإجتماعي من شائعات تعمل على التأثير على الوعي وتخلق إحساس بإنعدام الثقة والأمان في الوطن، موجهًا في نهاية كلمته إلى أهمية ودور هذه النوعية من الندوات التعريفية في المساعدة على توعية الرأي العام ونقل هذه الدروس للتصدى لهذه الحروب الجديدة، ولتوعية الشعب المصري بجميع فئاته بهذه المخاطر وأن يكون مدركًا ومتفهمًا لكل الأحداث فى المنطقة.

وخلال اللقاء أدار الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس جلسة حوارية شهدت تفاعل كبير بين الحضور، حيث تم الرد علي تساؤلاتهم، وكذلك توضيح وعرض وجهات النظر المختلفة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري.

واختتم اللقاء الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية وتقدم بالشكر للواء سمير فرج لتلبيته الدعوة، معبرًا عن سعادته وجميع أعضاء هيئة التدريس بتلك الندوة لما لها من أهمية قصوى في تنمية الوعي.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن هذه الندوة ذات أهمية كبيرة حيث أنها ترسخ لضرورة وأهمية الندوات التعريفية والتثقيفية لجميع فئات المجتمع ومنهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالهيئة والتي تسعى لتوضيح الحقائق في شتى الموضوعات التي تهم الرأي العام وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية والاقتصادية التي تواجه مصر والعالم.

IMG-20230531-WA0018

IMG-20230531-WA0017