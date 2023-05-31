نهائي دوري أبطال إفريقيا.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي

نفدت التذاكر المطروحة لمباراة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد طرح التذاكر على موقع “تذكرتي”.



وطرحت شركة تذكرتي مساء أمس الثلاثاء 20 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والوداد المغربي على موقعها الرسمي، إلا أن التذاكر نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها.



وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق أنه يتواصل مع الجهات المختصة لزيادة الحضور الجماهيري في المباراة، من أجل طرح عدد جديد من التذاكر على الموقع، وذلك قبل 3 أيام من موعد المباراة.

وأكد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي أن النادي تلقى طلبا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” لحضور السعة الكاملة في استاد القاهرة لأسباب تسويقية في النهائي الأفريقي.



وتم تحديد أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي كالتالي:

المقصورة الرئيسية: 1000 جنيه

الدرجة الأولى: 300 جنيه

الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه

الدرجة الثالثة شمال: 100 جنيه



طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

هناك طريقة واحدة لحجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي والوداد، وهي موقع “تذكرتي” الذي من خلاله يمكن حجز كافة تذاكر مباريات كرة القدم المصرية.

الدخول إلى موقع تذكرتي وبعدها يتم الضغط لحجز التذاكر ثم تختار تذاكر مباراة الأهلي والوداد، ثم تختار فئة التذكرة وطريقة الدفع وتقوم بطباعة التذكرة في إحدى المنافذ المعتمدة.