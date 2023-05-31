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الخميس 01 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

دولارات
دولارات
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شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة ليواصل أداءه الثابت في ضوء معطيات قوية من البنك المركزي بالحفاظ على أسعار الصرف دون زيادة خلال الفترة المقبلة مع تعهد الحكومة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات لجذب الدولار وتوفير الاحتياجات الأساسية للتجار وسداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها المحددة.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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